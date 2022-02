Na chegada ao Brasil para concluir a compra do Botafogo, o empresário John Textor confirmou que Luís Castro está na linha da frente para ser o próximo treinador do clube, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

«É verdade que o Luís Castro continua a ser o nosso nome favorito e continuamos a falar com ele ativamente. Tem contrato com outra equipa, por isso temos que ter cuidado. Mas amamos o Luís Castro, achamos que é o homem certo, só que temos muito trabalho para fazer porque está vinculado a um clube. Amamo-lo, depende dele e do clube. Acho que devemos ter novidades nos próximos dias», explicou o investidor norte-americano, citado pelo Globoesporte.

O Botafogo tem agora de chegar a acordo com o Al-Duhail, do Qatar, de forma a proceder à desvinculação do técnico, que tem uma cláusula de rescisão de aproximadamente 1,2 milhões de euros.

«Teríamos de chegar a acordo com o clube, segundo as regras da FIFA. Mas ele é um homem com uma ótima reputação, não é à toa. É um bom técnico, bom professor, o trabalho que fez nos escalões de formação do FC Porto é marcante. É isso que precisamos aqui: um técnico que venha para vencer rápido, mas também um técnico que tenha entendimento e sensibilidade para reestruturar a formação. Precisamos de um homem que resolva tudo», reconheceu.

John Textor também não escondeu o desejo de contratar Edinson Cavani, que pode chegar a custo zero no verão, já que termina contrato com o Manchester United em junho.

«Falei com pessoas que lhe são próximas, gosto dele há muito tempo. Mas estas coisas envolvem mais do que apenas fazer um acordo com o clube. Muitas pessoas querem o Cavani. Notificámos o interesse, mas tenho a certeza de que não estamos sozinhos», concluiu.