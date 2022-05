Os portugueses João Amaral, Joel Pereira, Pedro Rebocho e Pedro Tiba sagraram-se campeões polacos pelo Lech Poznan, este sábado, numa altura em que ainda falta uma jornada para o fim do campeonato.

O Lech Poznan bateu o Warta Poznan (2-1) e ficou com 71 pontos, mais cinco do que o Rakow, que perdeu diante do Zaglebie (1-0).

Este é o oitavo título da história dos ferroviários, que tinham conseguido o feito pela última vez em 2015.