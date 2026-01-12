João Cancelo realizou exames médicos e testes físicos e vai ser oficializado como reforço do Barcelona nesta terça-feira.

A assinatura, informou o emblema catalão, está agendada para as 13h00 locais (12h00 em Portugal continental) e às 13h30 será realizada uma conferência de imprensa.

João Cancelo, que aterrou na cidade condal nesta segunda-feira, regressa ao Barça um ano e meio depois de lá ter atuado por empréstimo do Manchester City, com um total de 42 jogos, quatro golos e cinco assistências.

O internacional português chega ao clube espanhol por empréstimo dos sauditas do Al Hilal, pelos quais realizou apenas seis jogos em 2025/26.

