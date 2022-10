João Cancelo ocupa o primeiro lugar do top-10 semanal de portugueses a atuar no estrangeiro, elaborado pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O lateral-direito marcou e assistiu na goleada do Manchester City contra o Southampton e recebeu 8.6 de nota. Imediatamente atrás de Cancelo, ficaram João Virgínia e João Moutinho, jogadores que fecham o pódio.



O guarda-redes destacou-se no empate sem golos do Cambuur contra o Go Ahead Eagles enquanto o médio foi dos melhores jogadores dos lobos na derrota com o Chelsea, em Londres.

Rui Silva (Betis) fecha o top-10 de jogadores portugueses lá fora.



