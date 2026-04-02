João Cancelo continua atento ao campeonato português. Em entrevista ao Canal 11, o defesa de 31 anos apostou todas as fichas no Benfica e comentou o futuro de João Félix e de Bernardo Silva.

As contas pelo título

«É muito difícil o Benfica ser campeão, mas tenho esperança.»

Os melhores da Liga

«Gosto do futebol do Trincão e do Hjulmand. Adoro o Geny. No Benfica gosto de Dedic, Rafa Silva, Tomás Araújo e António Silva. No FC Porto gosto do Froholdt e o Mora joga muito. O FC Porto tem dois cavalos nas laterais e dois bons centrais, o sucesso parte da solidez na defesa. E o Diogo Costa é um dos melhores guarda-redes do Mundo.»

A amizade com Bruma

«Gosto muito do futebol do Bruma, somos muito amigos. Na Seleção sub-21 partilhámos quarto. Às 23h ouvi barulho e o Bruma estava a matar moscas. E pediu o “calicate”. Pensei que ele queria um alicate, mas queria a corta unhas.»

O que falta a João Félix?

«Linguagem corporal. Ele é o mais talentoso da Seleção. É especial. Joga a falso 9, atrás do ponta de lança. É muito inteligente com bola e nas movimentações, além de rematar bem. Lembra-me o Kaká. E ele até trabalha mais do que eu.»

De Bernardo Silva e Rúben Neves

«Tenho muitos amigos no futebol: Malcom, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, João Neves, João Félix e Rúben Neves. O Bernardo Silva é muito mais adulto do que eu, até se nota no cabelo. O Bernardo é “pica miolos”, mas se chama à atenção, eu ouço.»

«Gostava que o Bernardo jogasse no Barcelona ou no Benfica, porque temos uma relação especial.»

O jogo do “Lobo” na Seleção

«O Nuno Mendes e o João Neves são duas peças. Depois de mim, o Nuno Mendes é o melhor a jogar ao “Lobo”, porque é muito difícil de ler. Se não jogarmos ao “Lobo”, perdemos o jogo seguinte.»

O Mundial à porta

«Não sei que reação teria ao ganhar o Mundial. Ganhar a Champions não tem tanto peso. Somos uma das seleções favoritas, mas não temos essa obrigação. O nosso grupo é fantástico, os mais novos vieram acrescentar e são humildes. Estamos quase todos em convívio constante, vamos para o treino mais leves. Só jogo cartas nos estágios da Seleção.»

Alguma promessa?

«Não posso rapar o cabelo se formos campeões do Mundo, tenho cabeça de parafuso.»