O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, reconheceu esta sexta-feira que João Cancelo não correspondeu com a melhor atitude numa sessão de treino dos bávaros, mas já esclareceu a situação com o internacional português.

«Ele terá a oportunidade de ser titular, a partir de agora. Sempre reagiu positivamente. Só houve um treino em que ele não treinou bem, mas depois tivemos uma boa conversa que o ajudou muito», disse o técnico germânico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Augsburgo, a contar para o campeonato alemão (sábado, 14h30).

Recorde-se que, após a vitória sobre o Paris Saint-Germain, o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, reconheceu que Cancelo «não tem jogado e treinado como imaginava», mas assegurou que se iria «tornar importante no futuro».

Nagelsmann deu a titularidade a Cancelo nos primeiros quatro jogos, mas, desde então, soma três partidas como suplente utilizado e outra sem sequer ser chamado a entrar. Josip Stanisic tem sido a primeira opção do técnico.