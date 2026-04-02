Depois de integrar o plantel que conquistou Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga – mas apenas com dois jogos oficiais pela equipa principal do Benfica – João Cancelo pondera o regresso à Luz. Em entrevista ao Canal 11, o internacional português, de 31 anos, não escondeu o carinho pelo clube onde completou a formação.

Ainda com contrato na Arábia

«Eu vim para Barcelona com a intenção de regressar ao clube. Não penso muito no futuro. Vai depender dos planos do Al Hilal para o último ano de contrato. Ainda gostava de jogar no Benfica. Não sei se será possível em breve. Felizmente, cheguei a um patamar salarial que é difícil para o Benfica igualar. Se for para o Benfica, sei que vou baixar o salário. Já ganhei muito mais do que esperava. Se for para o Benfica não vou de borla, mas por amor.»

Regresso à Luz no Verão?

«Não sei. Mas é difícil dizer que não ao Benfica e ao Barcelona, é onde sonhava jogar. Ter só dois jogos principais na equipa principal do Benfica está atravessado, porque era o clube da minha mãe, sei que ela queria que eu jogasse na Luz. E estás no teu país. Nunca tive essa sensação. Neste momento tenho contrato com o Al Hilal, não depende só de mim.»

«Não quero estar no Benfica fora dos meus melhores índices físicos. Não quero ser só mais um. Sei que é um clube exigente e, se não sou capaz de cumprir, então prefiro nem ir.»

José Mourinho no Benfica

«Gostava de ser treinado por José Mourinho, é uma referência, lembro-me do que conquistou pelo FC Porto e pelo Inter Milão, sobretudo a Champions. É um treinador com um currículo invejável.»