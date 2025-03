Más notícias para Roberto Martínez: o Al Hilal revelou que João Cancelo tem uma lesão na coxa direita e vai estar afastado dos relvados durante oito semanas. Assim, o lateral-direito falha os jogos da Liga das Nações, em março.

Team’s news before Pakhtakor 🗞️ pic.twitter.com/Liy76IJAvY — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 2, 2025

Cancelo foi substituído aos 61 minutos na derrota com o Al Ahli (3-2). Depois de um sprint, o jogador português caiu no relvado, ficou agarrado à perna e saiu a coxear, apoiado por elementos do staff do Al Hilal.

Portugal defronta a Dinamarca em Copenhaga, a 20 de março, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga das Nações. Três dias depois, há novo duelo, desta feita em Alvalade.