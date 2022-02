João Cancelo nem precisou de marcar ou assistir para merecer os elogios de Pep Guardiola, no final do triunfo caseiro diante do Brentford (2-0).

«João Cancelo foi o melhor ala que tivemos, ele foi melhor que os nossos alas [habituais]. Foi muito bom. Ele e John Stones foram muito importantes hoje para criar mais espaço para as movimentações dos colegas», disse o técnico espanhol à BBC.

O Manchester City voltou às vitórias na Premier League e é líder com mais 12 pontos do que o Liverpool, que ainda tem dois jogos por disputar.