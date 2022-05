O português João Cancelo é um dos oito nomeados para melhor jogador da temporada na Premier League.

O lateral do Manchester City tem a concorrência do companheiro Kevin de Bruyne, aos quais se juntam Trent Alexander-Arnold e Mo Salah, ambos do Liverpool, além de Son Heung-min (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton).

A votação aberta ao público decorre até às 18h00 da próxima segunda-feira e esses votos serão combinados com os dos 20 capitães do campeonato inglês e de um painel de especialistas.

Cancelo participou em 34 jogos da Premier League, nos quais marcou um golo e somou sete assistências. O lateral é o jogador de campo com mais minutos dos citizens, além de ter completado o maior número de passes na liga inglesa.