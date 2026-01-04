O presidente do Inter de Milão, Giuseppe Marotta, confirmou que os «nerazzurri» têm interesse no regresso de João Cancelo.

«Não temos grandes necessidades e este mercado oferece poucas oportunidades. Mas, como temos problemas com a recuperação do Denzel Dumfries, queremos ver se o mercado pode trazer a oportunidade de ter um jogador que tenha essas características. É uma oportunidade que vamos explorar. Vamos ver o que acontece, estamos numa fase intermediária», disse Marotta aos microfones da DAZN, antes da vitória sobre o Bolonha (3-0).

Apesar do interesse no internacional português, o presidente do Inter deixou um aviso e ainda comentou a intenção do Al Hilal em contratar um defesa-central, nomeadamente Francesco Acerbi ou Stefan de Vrij.

«Ele tem um contrato que nenhuma equipa italiana conseguiria suportar. A situação é muito particular. Se aceitarmos uma troca, eles querem um defesa-central. Quando entramos numa negociação, avaliamos o que fazer. Tudo deve ser feito para consertar a lateral-direita que está a sofrer com a ausência do Dumfries», acrescentou.

Cancelo terá entrado em rota de colisão com Simone Inzaghi, antigo treinador, precisamente, do Inter. O lateral de 31 anos tem apenas seis jogos no Al Hilal esta época e deverá ficar de fora dos inscritos na Liga saudita para a segunda metade da temporada.

A imprensa internacional escreve que o Barcelona também está atento a esta situação.

Recorde-se que Cancelo passou pelo Inter em 2017/18, na altura por empréstimo do Valência.