João Cancelo passou a última meia temporada emprestado pelo Manchester City ao Bayern Munique, mas os bávaros não acionaram a opção de compra do internacional português devido a «uma questão de finanças e de posições», explicou o treinador Thomas Tuchel.

«Nunca foi por razões futebolísticas. Ele é um jogador fantástico. Foi apenas porque temos o Alphonso Davies de volta à máxima força após uma lesão e decidimos contratar Raphael Guerreiro a custo zero. Por isso, foi uma questão de finanças e de posições. Ele ajudou-nos muito no meio ano em que jogou aqui. É um rapaz e um jogador fantástico», justificou o técnico alemão na conferência de imprensa que serviu de antevisão ao jogo particular com os citizens.

No Bayern, Cancelo somou um golo e seis assistências em 21 jogos. O lateral de 29 anos regressou ao City e está integrado nos trabalhos da equipa de Pep Guardiola.