Made In
Há 13 min
VÍDEO: João Cancelo chega à Catalunha para assinar pelo Barcelona
Português diz que está «muito contente» com o regresso
Português diz que está «muito contente» com o regresso
João Cancelo já chegou à Catalunha para assinar pelo Barcelona. O internacional português aterrou no aeroporto ao início da tarde e disse apenas aos jornalistas que estava «muito contente».
O lateral-direito, de 31 anos, vai assinar até ao final da época, por empréstimo dos sauditas do Al Hilal.
Trata-se de um regresso de Cancelo ao Barça, clube que representou em 2023/24.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS