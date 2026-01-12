João Cancelo já chegou à Catalunha para assinar pelo Barcelona. O internacional português aterrou no aeroporto ao início da tarde e disse apenas aos jornalistas que estava «muito contente».

O lateral-direito, de 31 anos, vai assinar até ao final da época, por empréstimo dos sauditas do Al Hilal.

Trata-se de um regresso de Cancelo ao Barça, clube que representou em 2023/24.

