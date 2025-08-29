O Al Hilal entrou a ganhar na liga saudita, esta sexta-feira, ante o Al Riyadh (2-0), mas nem tudo foi sinal de vitória e de contentamento na equipa: o futebolista português João Cancelo saiu furioso do terreno de jogo, ao ser substituído, aos 85 minutos.

No caminho para a substituição, João Cancelo esboçou um primeiro gesto de descontentamento com o braço direito, depois de cumprimentar o colega de equipa Mohamed Kano. À saída, para a entrada de Hamad Al-Yami, cumprimentou este e, depois, atirou, para o chão, um pequeno objeto que tinha numa mão.

Sem se cruzar com o treinador Simone Inzaghi na área técnica, e pouco depois de confortado por um elemento da equipa técnica e de receber aplausos de outros, João Cancelo sentou-se no banco de suplentes e deu um par de pontapés na estrutura que sustenta o banco. Enquanto soltava a fúria, ali bem ao seu lado, e sem se perceber bem se a propósito do momento do português, o guarda-redes suplente Moha Al-Yami ria-se...

Também esta sexta-feira, o Al Nassr, treinado por Jorge Jesus, venceu no arranque da liga, com João Félix a fazer hat-trick e Cristiano Ronaldo a marcar um golo, de penálti.

A fúria de João Cancelo ao ser substituído: