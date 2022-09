Tem corrido bem a aventura de João Carlos Teixeira no Umm-Salal, do Qatar. Em sete jogos, o médio português já leva três golos, o último dos quais apontado esta terça-feira, no empate diante do Al-Arabi (1-1).

Aos 50 minutos, com a sua equipa em desvantagem no marcador, o jogador formado no Sporting apercebeu-se do adiantamento do guarda-redes adversário, armou o remate a uma longa distância da baliza e a bola só acabou no fundo das redes.

Ora veja: