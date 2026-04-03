Made In
3 abr, 19:23
Arábia Saudita: Félix vence o prémio do golo da semana
Português bisou na vitória frente ao Al Khaleej na última jornada
TFR
João Félix venceu o prémio do golo da semana na Liga saudita. O internacional português bisou no triunfo frente ao Al Khaleej (5-0) a contar para a 26.ª jornada. No mesmo o jogo, o ex-Benfica ainda assistiu para o quinto golo.
João Félix… Goal of the Week award 🌟 pic.twitter.com/KYRswAOZBm— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 3, 2026
O avançado está a viver uma primeira época de grande nível pelo Al Nassr. No total, soma já 21 golos e 14 assistências em 37 jogos.Félix recebeu o prémio esta sexta-feira, antes do jogo frente ao Al Najma, que não jogará por estar a cumprir castigo.
Recorde os golos de Félix no jogo ante o Al Khaleej;
