O internacional português João Félix foi substituído ao intervalo do encontro deste domingo, diante do Espanhol de Barcelona, devido a problemas físicos.

Após o final do jogo, que terminou com vitória do Atlético de Madrid (2-1), os colchoneros atualizaram o estado clínico do avançado, bem como o de Thomas Lemar.

«Thomas Lemar e João Félix foram substituídos por desconforto muscular. Ambos aguardam exames médicos, que determinarão a gravidade do referido desconforto», lê-se na nota do clube madrileno.