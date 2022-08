A generalidade da imprensa espanhola, desde os jornais desportivos até aos generalistas, revelam esta quarta-feira que o Atlético de Madrid rejeitou uma proposta de 130 milhões de euros que o Manchester United apresentou pelo internacional português João Félix.

No seguimento destas notícias, o clube espanhol reagiu de forma elucidativa nas redes sociais. «Não tem preço», escreveram os colchoneros, numa publicação acompanhada por uma fotografia de Félix durante uma sessão de treino e que dá a entender que o jogador não está à venda.

O avançado de 22 anos, refira-se, está blindado com uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros. O camisola 7 parte para a quarta temporada no At. Madrid e, no primeiro jogo oficial da época, no último fim de semana, anotou três assistências.