Depois de o Comité de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ter rejeitado o recurso ao castigo aplicado a Félix, o Atlético de Madrid decidiu recorrer ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) em Espanha.



Segundo a Marca, os colchoneros pretendem contar com o internacional português para o jogo deste sábado, contra o Alavés, no País Basco.



Lembre-se que Félix foi expulso por acumulação de cartões amarelos no duelo do campeão espanhol contra o Athletic Bilbao. O árbitro Jesús Gil Manzano escreveu no relatório que o jovem avançado viu o primeiro amarelo «por atingir de forma imprudente com o braço um adversário após sofrer uma falta». Já o segundo foi por se dirigir ao juiz da partida «com o dedo indicador na têmpora, em sinal de desacordo depois de ter sido admoestado.»



Félix já cumpriu um dos dois jogos de suspensão na partida contra o Getafe.