Diego Simeone convocou 23 jogadores para a receção ao Valladolid, deste sábado.



Na lista do técnico do Atlético de Madrid, destaque para a presença de João Félix, português que bisou na última ronda. Por sua vez, o ex-portista Felipe continua de fora devido a lesão.



Herrera e Saponjic, futebolistas que passaram por por FC Porto e Benfica respetivamente, também fazem parte da convocatória.



O Atlético-Valladolid joga-se este sábado, às 21h00, no Wanda Metropolitano.



Convocados:



Guarda-redes: Oblak e Adán;



Defesas: Trippier, Arias, Sánchez, Hermoso, Savic, Jiménez e Lodi;



Médios: Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo e Moya;



Avançados: Carrasco, Saponjic, Félix, Morata, Diego Costa e Correa;