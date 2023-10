João Félix teve a receção aguardada no Estádio do Dragão. O internacional português foi brindado pelos adeptos do FC Porto com um coro de assobios a cada toque na bola e a postura do estádio face ao avançado do Barcelona não passou despercebida à imprensa espanhola.

Félix foi titular, somou três remates e até foi um dos jogadores mais ativos dos catalães na primeira parte, tendo sido substituído por Xavi aos 69 minutos.

O jornais do país vizinho focam nos assobios dirigidos ao avançado e recordam o passado no Benfica, nomeadamente o golo (e o festejo que se seguiu) no Dragão com a camisola dos encarnados. Quanto à exibição, as opiniões são divididas.

MARCA

«Baldé, Lamine Yamal, Kounde e João Félix, muito assobiado no Dragão pelo seu passado no Benfica e por uma celebração que não agradou no Porto, foram os melhores de um Barça que está de regresso à Europa. (...) Com o passar dos minutos, o jogo mudou de cor graças a Lamine Yamal e ao omnipresente João Félix, que cresceu com os assobios das bancadas.»

«O português treinou nas camadas jovens do FC Porto mas depois prosseguiu a carreira no Benfica, uma mudança que a bancada azul e branca não perdoou. Ele resistiu bem à chuva de assobios constantes do Dragão. Foi um dos jogadores que mais desequilibrou: fez brilhar Diogo Costa, desviando um remate forte à entrada da área para canto. Insistente. Incisivo. Motivado.»

AS

«Constantemente assobiando nas bancadas do Dragão, o português livrou-se dos problemas com algumas jogadas brilhantes e alguns chutes perigosos, mas pouco mais.»

Mundo Deportivo

«João Félix, assobiado pelos adeptos portistas, quis então assumir demasiadas responsabilidades e precipitou-se em diversas ações.»

«A atmosfera no Dragão foi quente como se esperava. Mais hostil se possível para João Félix, que era assobiado sempre que tocava na bola. Não se esquecem no norte de Portugal que saiu do FC Porto aos 15 anos para o Benfica. O extremo esquerdo do Barcelona ontem não foi abaixo, pelo contrário, até tentou a sorte de longe para derrubar o muro local.»

«Assobiado sempre que a bola lhe chegava devido ao seu currículo benfiquista, o português partia pela esquerda. Foi um dos jogadores culés que mais sentido de perigo ofereceu, embora a decisão final lhe tenha falhado.»

Sport

«Como seria de esperar, os portistas não deram uma boa receção ao blaugrana João Félix. O Estádio do Dragão rugia toda a vez que a bola lhe chegava. Embora o craque português tenha passado pela formação do clube portista, os adeptos locais assobiaram sem parar e não o perdoaram pelo seu passado no Benfica.»

«João Félix foi uma das principais atrações do jogo contra o FC Porto. Os adeptos dos dragões esperavam ansiosamente por ele e não tardaram em demonstrá-lo.»

El País

«O Barça só respirou por vezes através do jovem avançado [Yamal], o único que não parecia ter medo do jogo, e encontrou alívio em alguma condução de João Félix.»

«João Félix, que também não dura mais de uma hora no campo, foi vaiado na sua saída do estádio do FC Porto.»

La Rázon

«Sempre que João Félix recebia a bola era recebido com um assobio das bancadas, que lhe recordava o seu passado no Benfica (embora tenha jogado nas camadas jovens do FC Porto).»

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN na DAZN]