A imprensa de Inglaterra está em sintonia com os jornais espanhóis no que toca à estreia de João Félix pelo Chelsea. As publicações são unânimes e destacam os 58 minutos de alto nível do português com a camisola dos blues, mas que ficaram manchados pela expulsão após uma entrada sobre Tete.

A Sky Sports escreve que o avançado luso «parecia destinado a ganhar as manchetes» e teve um «desempenho fantástico na primeira parte ao iluminar» o ataque do Chelsea, mas ficará lembrado pela expulsão que lhe deverá valer três jogos de castigo.

O The Telegraph entende que «Potter pode ter sentido que a sua salvação no Chelsea havia chegado na forma de uma cara assinatura de empréstimo, que parecia não se importar com o facto de o clube ao qual se juntou estar arruinado e a ameaçar mergulhar em crise».

Para a publicação britânica, «Félix foi o melhor jogador em campo por pouco menos de uma hora e depois também foi arrastado para o vazio do Chelsea que parece preso no cenário de autodestruição».

«Lá foi Felix e com ele a melhor esperança do Chelsea de vencer o jogo», lê-se ainda.

O Mirror fala do «impacto instantâneo» do português, a que se seguiu «um momento de loucura» com uma entrada fora de tempo.

A imprensa espanhola também seguiu o jogo com atenção. O AS destacou o «ótimo primeiro tempo» do ex-Atlético, mas que ficou, claro está, manchado pelo vermelho.

Já o Mundo Deportivo, descreve a estreia como «infeliz», já que a expulsão «estragou a excelente exibição», no dérbi londrino.

Veja, na galeria associada, o que diz a imprensa da estreia de João Félix no Chelsea.