João Félix jogou pouco mais de meia-hora no empate do At. Madrid em casa do Espanhol, último classificado, que teve o ex-Benfica Raúl de Tomás no onze titular.

O avançado que passou sem grande sucesso nas águias foi, aliás, preponderante no lance que valeu o 1-0 à equipa de Barcelona.

De Tomás surgiu a desviar ao primeiro poste e, na tentativa de impedir o golo, Savic acabou por fazer autogolo, aos 24m.

Numa primeira parte muito pobre da equipa de Diego Simeone, o resultado ao intervalo era de 1-0, mas o At. Madrid empatou logo a abrir o segundo tempo, num grande golo de Saúl Ñiguez, com um remate de pé esquerdo à entrada da área.

A precisar de vencer o jogo, Simeone lançou Félix para o jogo aos 56m, tendo o português sido a primeira opção saída do banco.

O português entrou bem, criou logo uma jogada que acabou por bater no poste duas vezes, mas isso foi mesmo o melhor que os colchoneros conseguiram até ao fim da partida, não conseguindo melhor do que um empate.

Com este resultado, o At. Madrid permite que o Sevilha fique isolado no terceiro lugar da liga espanhola, com mais dois pontos do o conjunto de Madrid, uma semana antes de as equipas se defrontarem no Wanda Metropolitano.

Já o Espanhol soma mais um ponto na luta pela permanência, passa a somar 20, os mesmos que o penúltimo e a cinco da primeira equipa acima da linha de água, o Celta Vigo.