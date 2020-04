Fábio Silva e João Félix podem defrontar-se nas meias-finais do torneio solidário de 'FIFA' intitulado «Stay and Play Cup».



Nos 16 avos de final, o jovem avançado portista vai defrontar Aurier, representante do Tottenham. Por sua vez, o Atlético de Madrid, liderado por João Félix, terá como oponente o Lyon de Bruno Guimarães.



A prova vai decorrer entre 15 e 19 de abril.



Recorde-se que EA Sports, organizadora da prova, vai doar um milhão de dólares ao fundo de ajuda na luta contra o coronavírus da Global Giving. Além disso, participantes e espetadores também podem fazer contribuições.

