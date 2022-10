João Félix não atravessa um bom período no Atléticod e Madrid. O internacional português tem perdido importância nos colchoneros nas últimas semanas e foi mesmo assobiado pelos próprios adeptos no Metropolitano, no último jogo. O presidente do clube, Enrique Cerezo, assume que Félix tarda em mostrar todo o potencial, mas continua confiante no que o ex-Benfica ainda pode fazer.

«Estamos muito tranquilos. Ele é um jogador magnífico. Realmente ainda tem de mostrar o que vale, acho que com o tempo vai mostrar. É um jogador magnífico, é jogador do Atlético de Madrid, tem um contrato muito longo e estamos muito satisfeitos com ele», disse o dirigente antes do jogo com o Club Brugge, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Há pessoas que se adaptam logo e outras que demoram mais para se adaptar. Ele, infelizmente, ainda não está muito adaptado, mas acredito que este jogador vai ter triunfar aqui, por causa dessa alta qualidade e dessa grande categoria que ele tem como futebolista», acrescentou.

Recorde-se que já na terça-feira Diego Simeone tinha abordado a situação e assumiu que talvez tivesse alguma culpa pelo mau momento do avançado de 22 anos.