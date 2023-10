O internacional português João Félix está à beira de disputar o El Clásico pela primeira vez na carreira e considerou que o Barcelona-Real Madrid é mais entusiasmante do que os duelos que travou com os merengues quando vestia a camisola do Atlético.

«Os dérbis também são duros, as pessoas vivem os dérbis ao máximo, mas o El Clásico será sempre o El Clásico, vê-se em todo o mundo, todas as pessoas esperam por este jogo todos os anos e naturalmente é um jogo importante com a máxima exigência e imagino que seja diferente dos dérbis lá em Madrid», afirmou, em entrevista à DAZN.

«É o Barcelona e o Real Madrid, as duas maiores equipas do mundo, digamos assim. E a rivalidade é muito, muito grande há anos e vai aumentar cada vez mais, porque um ganha e o outro quer ganhar, um ganha e o outro fica chateado. Acho que é muito mais do que um clássico», frisou.

O avançado de 23 anos, de resto, nunca ganhou nem marcou ao Real Madrid. Em oito jogos, entre Atlético e Chelsea, perdeu cinco e empatou outros três. «Nem fazia ideia, mas pensando nisso, sim, é verdade. Esperemos que mude este fim de semana.»

Félix assumiu também que está «muito feliz» na Catalunha. «O clube recebeu-me muito bem e a minha família está muito contente com o que vê por aqui, como sou tratado por toda a gente. Estamos todos muito contentes.»

O jogador português destacou ainda a relação com o jovem espanhol Gavi, com quem tem mostrado proximidade nestes primeiros meses de Barça, embora enquanto adversários tivessem travado duelos intensos.

«O Gavi é diferente. Dentro de campo já sabia como ele era, mas fora dele é um rapaz muito engraçado e dou-me muito bem com ele. E isso provoca um relacionamento muito bom no balneário, que depois se nota em campo», sublinhou.

«Já nos conhecíamos de jogar um contra o outro ou de conversar às vezes no Instagram. Porque no mundo do futebol todos nos conhecemos. Quando estamos juntos no balneário surgem as piadas e tudo fica mais fácil assim», concluiu.

O Barcelona-Real Madrid, da 11ª jornada da Liga espanhola, está agendado para as 15h15 deste sábado.