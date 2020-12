João Félix, Bruno Fernandes e Bernardo Silva fazem parte da lista de 30 jogadores mais valiosos do mundo, segundo o Transfermarkt, site especializado nesta matéria.



O internacional português do Atlético de Madrid surge na 11.ª posição de uma lista que é liderada por Mbappé, avançado do PSG. Por sua vez, Bruno Fernandes ocupa o 21.º lugar, com Bernardo Silva logo atrás (22.º).



Refira-se que Cristiano Ronaldo não faz parte desta lista referente aos 30 jogadores mais valiosos do mundo.



Confira a ordem na galeria associada ao artigo.