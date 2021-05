O antigo jogador do Atlético de Madrid, Juanfran, comentou uma possível troca de João Félix por Antoine Griezmann. Apesar de elogiar o francês, o ex-internacional espanhol preferia continuar com o jovem português.



«Não conheço o João [Félix], já ouvi coisas boas sobre ele, mas o pior é que teve dificuldade em adaptar-se. Ao Antoine [Griezmann] eu conheço e é brutal. Com o João eu teria de ser e ver se ele é um dos meus ou não», começou por dizer, em entrevista à rádio «COPE».



«Pelo que custou, é normal que se possa perder a paciência. Eu mantinha-o, ele tem de se adaptar, tem qualidades. Outra coisa é se ele vê que não tem futuro. Se ele realmente quer e sente o Atlético, tem de dar mais. Eu confio nele», acrescentou ainda.



De resto, o presidente do Atleti, Enrique Cerezo, descartou a hipótese de Félix sair do clube este verão.