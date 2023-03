João Félix foi o porta-voz do Chelsea na antevisão ao jogo com o Borussia Dortmund e recordou a estreia com a camisola dos blues, diante do Fulham, onde foi expulso.

«Não é normal em mim receber um cartão vermelho. Foi apenas o segundo na minha carreira. Foi um cartão vermelho estúpido. Eu estava a jogar bem e a desfrutar. Infelizmente, o árbitro mostrou-me o cartão vermelho, mas é futebol, pode acontecer. Foi ainda pior porque foi na minha estreia. A equipa foi agradável comigo e foi fácil conviver com isso», lembrou, em conferência de imprensa.

Emprestado pelo Atlético de Madrid aos londrinos, o internacional português assegurou que quer «ganhar troféus» com a nova equipa, mas deixou o futuro em aberto.

«Se quero ficar ou não, o futuro ninguém sabe. Estou focado apenas no jogo de amanhã [terça-feira]. Depois disso, não sabemos o que vai acontecer. Estou aqui e o clube é tão grande, é incrível. Toda a gente no clube é muito boa, estou feliz por estar aqui», vincou.

Félix admitiu ainda que a mudança para Stamford Bridge foi importante nesta fase da carreira.

«Acho que precisava. Quando saí do Atlético, achei que era bom para mim e para eles. Acho que foi o negócio perfeito para tentar algo diferente. Sempre tentei fazer o meu melhor e às vezes não resultava. Tive de mudar para ver se as coisas corriam de forma diferente. Acho que este empréstimo é importante para mim e estou muito feliz por jogar aqui», afirmou.

«É um futebol diferente, o campeonato é diferente. A forma como as equipas jogam na La Liga ou na Premier League é totalmente diferente. O Chelsea é uma equipa que gosta de atacar, tem a posse de bola, domina o jogo. É o jogo que eu gosto de jogar. Sinto-me muito livre para jogar aqui e como gosto. Adoro», realçou.

Apesar de ser já um titular para Graham Potter, Félix soma apenas um golo em seis jogos, algo que considera «frustrante».

«Mas é futebol. Às vezes rematas dez vezes e não marcas, noutras rematas uma vez e marcas. Tens de continuar a trabalhar e os golos vão aparecer», rematou.

Depois da derrota por 1-0 na Alemanha, o Chelsea recebe o Dortmund esta terça-feira, às 20h00, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions.