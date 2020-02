João Félix recordou o momento em que foi chamado por Fernando Santos à Seleção Nacional e conheceu pessoalmente Cristiano Ronaldo

«Na altura eu disse que parecia que estava num jogo. Estava habituado a vê-lo só na televisão. Nunca o tinha visto ao perto e foi estranho. Parecia que tinha três metros e era uma coisa [pausa]. Não estava habituado e mesmo durante essa semana foi estranho, mas ele gosta de entrosar a malta e ajudou-me muito à minha inclusão no plantel», disse num excerto de uma entrevista à Eleven Sports portuguesa, que vai para o ar na sexta-feira à noite.

O avançado do Atlético Madrid, que se encontra a recuperar de uma lesão, abordou ainda chegada à equipa espanhola, depois de meia época de alto nível no Benfica. «Náo estava habituado, atribuíram-me um protagonismo muito elevado, mas é bom. É sinal de que estamos a fazer as coisas bem e que o nosso trabalho é reconhecido», destacou.