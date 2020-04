João Félix deu uma entrevista ao site da UEFA em que falou sobre o Benfica, a transferência para o Atlético de Madrid e recordou o dia em que conheceu Cristiano Ronaldo num estágio da Seleção Nacional.

«Na altura disse que parecia que estava num jogo [de vídeo], porque estava habituado a vê-lo só a televisão, nunca assim tão de perto. Foi estranho, parecia que [ele] tinha três metros», disse o jogador do Atlético Madrid

«Mesmo durante essa semana foi estranho, mas ele gosta de entrosar a malta e isso ajudou muito à minha inclusão no plantel», frisou João Félix, que recordou como foi defrontar depois Ronaldo na Liga dos Campeões.

«Foi engraçado. Foi a primeira vez que joguei contra ele. Estava habituado só a vê-lo na televisão e a ganhar provas como a Champions League. Jogar contra ele e com ele… é o sonho de qualquer miúdo.»

João Félix, que conta que foi do FC Porto para o Benfica porque «tinha de voltar a ser feliz» e «não podia recusar» a oportunidade de ir para os encarnados, falou também sobre a transferência mediática para o Atlético de Madrid.

«Não estava habituado, atribuíram-me um protagonismo muito elevado. Mas é bom, é sinal de que estamos a fazer as coisas bem e que o nosso trabalho é reconhecido», disse o internacional português na entrevista feita na última semana de janeiro, acrescentando que a adaptação «está a correr bem».

«A cidade é tranquila e vivo num sítio muito calmo. Sinto-me em casa.»

Em termos desportivos, João Félix falou sobre o impacto de Simeone na sua forma de jogar. «Um pouco no aspeto defensivo. Já evoluí um pouco nesse aspeto, mas não é que não defendesse no Benfica...»

«Todos os treinadores me ensinaram coisas diferentes e todos foram importantes para o meu crescimento. Simeone ajudou-me muito na questão defensiva», apontou.

João Félix falou ainda sobre o seu percurso na Academia do Benfica e elogiou «o acompanhamento que é feito aos jogadores. «Estão sempre disponíveis para ajudar e para desenvolver os jogadores. Quem lá está sente-se em casa, pois é tudo bastante acolhedor e as pessoas são fantásticas – e possui umas infra-estruturas que poucos clubes têm.»

«Tive de começar a ser responsável muito mais cedo do que a maioria das crianças – saí de casa com 11 anos – e penso que isso me ajudou muito na questão da responsabilidade e de lidar com toda esta pressão», apontou o jogador.

No dia em que faz um ano do hat-trick ao Eintracht Frankfurt, João Félix falou sobre esse momento. «É um dia que vou lembrar para sempre porque foi o meu primeiro e em que bati o recorde de jogador mais novo a fazer um hat-trick na prova», disse o jovem internacional português, que não conseguiu conter as lágrimas ao fazer o terceiro golo.

«Foi um acumular de emoções e saiu de forma natural. Foi um dos dias mais felizes da minha vida», garantiu.