Em reação à conquista do campeonato saudita, ao serviço do Al Nassr, João Félix teceu declarações à Sport TV em que sublinha a alegria pela vitória, mas lembra as dificuldades vividas ao longo da época.

«É especial, porque esta foi uma época de muita contestação. Ganhar com o Al Nassr aqui na Arábia não é fácil. Em Portugal se calhar não sabem, mas aqui há muita coisa além do futebol e o Al Nassr é um clube mais pequeno. É muito complicado ganhar a Liga aqui e nós conseguimos. É um dia memorável para todos os adeptos e para o clube», afirmou.

João Félix admitiu ainda o alívio por ver Cristiano Ronaldo vencer a Liga apos quatro temporadas no clube.

«Sei disso porque estou com ele todos os dias e sei o quanto sofre com esta situação. Sei o quanto queria ganhar e fui abraçá-lo porque pensei: 'Está quase. Só mais uns minutos e já podem festejar'», revelou.

Admitindo que o prémio de melhor jogador da Liga saudita terá de ser atribuído ou a si, ou a Cristiano Ronaldo, João Félix revisitou a decisão de juntar-se ao Al Nassr no verão.

«Quando tomo uma decisão, tomo-a de forma pensada. A oportunidade de ir para o Al Nassr não foi decidida num dia. Foi tudo ponderado e, a partir do momento em que aceito, vou com tudo. Às vezes as coisas correm bem, outras vezes não. Desta vez acho que correu de forma perfeita e vamos ver», finalizou.