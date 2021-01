Após três jogos no banco, João Félix voltou à titularidade e brilhou na reviravolta do Atlético de Madrid contra o Valência. O internacional português, que marcou um golo e fez uma assistência, desvalorizou o facto de não ter sido titular nos jogos anteriores.



«Posso fazer muito mais. Banco? Já aconteceu no Benfica e lidei perfeitamente com isso. Sei do que sou capaz. Quando me colocam a jogar, limito-me a desfrutar. Em relação à saída, estou tranquilo... O Cholo faz o que é melhor para a equipa», referiu, citado pelo AS.



O jovem luso deixou elogios a Suárez, o seu parceiro no ataque este ano. «É perfeito ter um avançado assim. Já tínhamos o Morata e o Diego e agora temos o Luis, que faz golos e ajuda muito», disse.



Por último, Félix recusou abordar a vantagem pontual que os colchoneros têm para Real Madrid e Barcelona. «Estamos bem, a lutar a cada jogo. Vamos continuar assim. Não podemos deslumbrar-nos, porque depois corre mal. Há que seguir jogo a jogo e ganhar», concluiu.