João Félix arrancou a época com três assistências pelo Atlético de Madrid na ronda inaugural da Liga espanhola. Apesar de ter ficado em branco na derrota caseira contra o Villarreal, Carlos Carvalhal considera que o internacional português está «mais forte, mais potente, mais pressionante, mais de acordo com o que Simeone quer».



«Mais do que adaptação a Espanha, foi uma adaptação às ideias de Simeone. É um jogador muito técnico e, quando assinou pelo Atlético, pensava-se que não era o melhor clube para ele devido às suas capacidades técnicas e a forma como jogava, mas transformou-se. É mais forte, mais potente, mais pressionante, mais de acordo com o que Simeone quer», frisou o técnico do Al Wahda, em entrevista à agência EFE.



O treinador de 56 anos considera que a evolução do atacante está «completa».



«Vamos ver o João Félix ao seu nível, um jogador diferente. Os futebolistas mudam como o Cristiano Ronaldo mudou. Era um jogador muito técnico e de corredor e converteu-se num goleador. Mudou para ser um jogador mais forte, não vou dizer melhor, porque me encantava tecnicamente, mas diria que agora é diferente. Mantém a capacidade técnica, mas com mais capacidade de trabalho», defendeu ainda.



Carvalhal considera por isso que Félix é um dos pilares do futuro da seleção nacional. «Tem capacidade para ser um jogador muito importante na seleção de Portugal. É jovem, um grande jogador e com 25, 26 ou 27 anos, a idade da maturidade futebolística, pode ser um dos mais importantes da Europa», concluiu.



Recorde-se que recentemente Simeone disse que o português estava mais forte, comungando da ideia de Carlos Carvalhal.