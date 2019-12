Em declarações exclusivas à TVI após receber o prémio Golden Boy, em Turim, João Félix recordou os seis meses de alto nível no Benfica e que, no fundo, contribuíram para a distinção.

O agora avançado do Atlético Madrid confessou que mantém contacto com Bruno Lage e expressou um desejo.

«O mister vai sempre significar muito para mim. Aqueles seis meses com ele foram incríveis, foram momentos muito bons e ainda hoje me mantenho em contacto com ele: por vezes falamos por Whatsapp. O Benfica também nunca vai sair do meu coração. Vou ter sempre aquela paixão e espero sinceramente voltar um dia», disse.

O jovem futebolista aproveitou ainda para enviar uma mensagem a Pizzi, que gravou uma mensagem que passou na gala e na qual disse, em jeito de brincadeira, que uma parte do prémio lhe pertencia. «É um bocado dele, sim. Ele sempre disse isso: é dele e de todos os outros que me ajudaram quando lá estive. Desde já dou-lhe os parabéns pela época que está a fazer: 'Estás muito bem, continua assim e pode ser que também ganhes o Golden Boy'», brincou.