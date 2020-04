João Félix tem protagonizado uma temporada intermitente em Espanha tal como a equipa do Atlético de Madrid. No entanto, Diego Forlán, antigo avançado dos colchoneros, saiu em defesa do jovem internacional português.



«João Félix? Os jogadores não são máquinas. Precisam de tempo para se adaptarem e perceberem o treinador. Não é o mesmo jogar em Portugal ou em Espanha, tudo tem o seu processo», disse o técnico do Peñarol, em entrevista à Marca.



Após ter eliminado o Liverpool, campeão da Europa, em Anfield, o ex-internacional uruguaio considerou que o conjunto da capital espanhola pode vencer a Champions.



«Não vou dizer que o Atlético tem hipóteses de ser campeão por ter batido o Liverpool. Tem ainda mais hipóteses de vencer porque passou à fase seguinte e afastou da prova uma equipa importante. Para mim o Atlético sempre foi favorito pela equipa que tem», argumentou.