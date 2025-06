O futebolista português João Félix vai voltar ao Chelsea depois do período de empréstimo ao Milan, mas nesta altura de mercado agitou, sobretudo nas últimas horas, muitos adeptos do Piast Gliwice, da Polónia.

Isto porque, na quinta-feira, em mais uma sessão de trabalho particular, de preparação para a nova época, com cerca de 30 jogadores no Estádio Eng.º Carlos Salema (casa do Oriental), João Félix surgiu com a camisola do clube polaco a treinar.

Na verdade, a situação tem uma explicação: João Félix é, desde os tempos no Benfica, amigo próximo de Miguel Nóbrega, jogador que na última época esteve cedido pelo Rio Ave ao Piast. Aliás, Félix até passou férias com Nóbrega em Miami, nos últimos dias.

Depois das imagens de João Félix que surgiram na rede social Instagram, junto do especialista em performance no futebol David Rosa, o próprio Piast aproveitou a deixa. «Aqui vamos nós. Gostamos dessa camisola», escreveu o Piast, através do Instagram, partilhando a fotografia.