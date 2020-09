João Félix fez, porventura, uma das melhores exibições com a camisola do Atlético de Madrid ante o Granada. O internacional português fez uma assistência, assinou um belo golo após sentar um adversário e conquistou uma grande penalidade no encontro deste domingo.



O jovem luso brilhou a grande altura e como tal, deixou a imprensa espanhola rendida ao seu talento.



O jornal «Marca» descreveu assim o desempenho de Fèlix: «Joga outra coisa qualquer. Fez provavelmente a exibição mais completa ao serviço do Atlético. Foi uma exibição de qualidade, de passe e imaginação que, ainda por cima, teve influência no resultado. Concluiu o seu golo como os grandes concluem.»



Por sua vez, o «AS» considera que o médio ofensivo parece outro jogador. «Comprovámos que Félix é outro, está solto, com facilidade para receber, tocar e associar-se e para ensinar a todos que este campeonato é o seu. Há uns meses era improvável ver o Atlético marcar duas vezes num jogo. O português assumiu a batuta, com o túnel aqui e acolá... e um golaço. Começa em grande.»



Também o «Mundo Deportivo» elogiou Fèlix. «João Félix fez uma primeira parte muito interessante. Fino no toque de bola e atrevido a tentar desequilibrar. Uma nota de talento num Atlético sempre mais espartano que renascentista. Espera-se muito dele esta época. É ver se está disposto a assumir o papel. Para já parece que sim. (...) Impressionante jogo. Jogou-se ao ritmo que ele impôs. Todas as bolas passaram pelos seus pés.»



