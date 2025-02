João Félix vai jogar no Milan na segunda metade da temporada. O internacional português chega por empréstimo do Chelsea e vai ser treinado por Sérgio Conceição.

O avançado de 25 anos já surge entre os negócios confirmados no site oficial da Serie A, mas o anúncio dos clubes só deverá acontecer na terça-feira, depois de realizados os exames médicos. Félix, diga-se, chegou na noite desta segunda-feira a Milão.

Félix e Conceição têm uma relação pessoal já longínqua, nutrida pela amizade entre o avançado e Rodrigo, filho de Sérgio.

O internacional português chegou ao Chelsea em definitivo no verão, encerrando o trajeto de cinco anos ligado ao Atlético Madrid. Custou 52 milhões de euros ao clube londrino e fez 20 jogos na primeira metade da temporada, muitos deles como suplente utilizado - marcou sete golos.

Nos «rossoneri», o jogador formado no Benfica vai ser colega de equipa do compatriota Rafael Leão. É o quinto reforço de inverno da equipa, depois das chegadas do lateral direito inglês Kyle Walker, do médio francês Warren Bondo e dos avançados mexicano Santiago Giménez e Riccardo Sottil.

