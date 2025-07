O Al Nassr divulgou algumas imagens da chegada de João Félix ao estágio na Áustria e também partilhou as primeiras palavras do internacional português, que se mostrou «muito entusiasmado» pela nova etapa na carreira.

«Estou muito feliz por estar aqui e juntar-me a este clube, juntar-me a jogadores incríveis», afirmou o avançado de 25 anos, que chegou a solo austríaco no avião de Cristiano Ronaldo, como dá para aferir nas imagens partilhadas pelo clube saudita.

Félix assumiu ainda que trabalhar com Jorge Jesus foi um fator-chave para escolher a equipa saudita.

«Falei com ele algumas vezes, sei que ele gosta muito de mim. Ele sempre me disse isso e também o disse a outros jogadores com quem partilho o balneário na Seleção Nacional. Finalmente, vou trabalhar com ele. Estou entusiasmado por aprender com ele e vou ajudá-lo como puder», concluiu.

O atacante luso assinou contrato por dois anos. Os sauditas pagam ao Chelsea um total que pode atingir os 50 milhões de euros, já com bónus incluídos.