Com apenas 19 anos, João Félix tornou-se numa das principais figuras da equipa principal do Benfica e, no verão de 2019, transferiu-se para o Atlético Madrid. Apesar do impacto inicial da carreira, com uma ascensão meteórica, o internacional português garante que nunca sentiu pressão.

«Nunca senti muito isso da pressão. Se vais fazer uma coisa em que sabes que és bom, em que tens confiança, não tens necessidade de sentir pressão. Se sentires pressão, as coisas vão sair pior. Ter ansiedade é bom, mas o nervosismo… nunca fui disso», vincou o jogador do Chelsea, no podcast "Geração 90".

Félix considera que «foi tudo um bocado rápido demais» e assume que nem sempre manteve os pés assentes na terra.

«Para ser sincero, ao início acho que sim, mas depois acho que andei numa fase… Mesmo tendo o apoio e a educação que tive, tenho consciência de que andei ali numa fase em que senti que podia tudo. Acho que é normal, acontecendo tudo o que aconteceu», sublinhou.

O internacional português desvalorizou ainda o rótulo dos 126 milhões, valor pelo qual foi contratado pelo At. Madrid ao Benfica. «Sinceramente nunca me passa pela cabeça. Só se me falarem disso. Não estou na cama antes de ir dormir e a pensar que custei 126 milhões. Andei ali uma fase em que nos sentimos intocáveis, mas foi rápido. Abri os olhos e abriram-me logo os olhos e isso acabou rápido porque o meu pai, se tiver de dizer alguma coisa, diz. Seja bom seja mau.»

Com o sonho de ganhar um mundial com a seleção portuguesa e uma Liga dos Campeões ao nível de clubes, Félix confessou também o receio de falhar certas conquistas.

«Tenho medo de falhar comigo, de me desiludir a mim mesmo. De coisas que eu sei que posso atingir e não atingir por culpa minha. (…) Sei bem o que quero, sei bem o que tenho de fazer para o ter. O meu único medo é, por alguma razão, desencaminhar-me desse caminho», atirou.