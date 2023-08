O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, foi contundente na resposta sobre a situação de João Félix e enviou um recado ao jogador. O líder dos colchoneros reconheceu que o internacional português não quer continuar no clube, mas lembrou que ainda tem contrato para cumprir.

«João Félix claramente não quer jogar no Atlético de Madrid. Agora que outras equipas o queiram é outra coisa, mas por enquanto, mesmo que não queira, continua a ser jogador do Atlético de Madrid», afirmou Cerezo ao Jugones de la Sexta.

Regressado de meia temporada de empréstimo ao Chelsea, o avançado de 23 anos continua com o futuro incerto no Atlético e já manifestou vontade em jogar no Barcelona.