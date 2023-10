João Félix é um dos nomes apontados à titularidade no encontro da seleção portuguesa na Bósnia-Herzegovina e no último jogo deixou indicações que agradaram a Roberto Martínez.

O selecionador português não revelou se vai lançar o avançado do Barcelona de início, mas destacou o arranque de temporada do jogador nos catalães.

«O João Félix sempre foi muito importante durante a faz de apuramento, mas agora está num momento muito positivo e a desfrutar muito do seu papel no Barcelona. Isso é sempre importante. Gostei muito do que o João fez quando entrou contra a Eslováquia. Está a crescer bastante e é um jogador muito importante para o futebol português», afirmou Martínez, aos microfones da Sport TV.