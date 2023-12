João Félix foi o autor do golo da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid (1-0) e assumiu que a exibição frente aos colchoneros foi um «alívio», depois daquilo que viveu no verão passado, antes de ser cedido aos catalães.

«Já se passou mais uma semana. Todas as semanas as pessoas falam de mim, bem ou mal. Sou sempre o assunto, mas estou tranquilo, porque não olho para o que dizem e faço o meu trabalho. Trabalho todos os dias para melhorar. Gosto dos meus colegas e do clube que me recebeu bem», afirmou o internacional português aos microfones da Movistar, que garantiu que o festejo de braços abertos em cima dos placares publicitários foi «espontâneo».

«Acabas por entrar no calor do jogo e foi como um alívio por tudo o que vivi no verão passado. Só as pessoas próximas a mim sabem como foi, sobretudo a minha família. Isto foi para eles», frisou.

Félix também revelou que não se encontrou com Diego Simeone e deixou claro que tem uma boa relação com os jogadores do Atlético.

«Dou-me bem com todos eles. Não tenho nada contra eles. Gosto muito deles e espero que se saiam muito bem... exceto contra nós», vincou.

Por fim, o internacional português mostrou-se feliz por ouvir os adeptos blaugrana a entoar o seu nome.

«Quando ouvi nem queria acreditar. Conheço a grandeza deste clube e ter os adeptos a gritar o teu nome é algo que não acontece muito. Estou feliz e vou trabalhar para que continuem a cantar», concluiu.