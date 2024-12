Com quatro vitórias noutros tantos jogos na Liga Conferência, o Chelsea viajou para o Cazaquistão sem os principais jogadores, com Enzo Maresca a chamar vários jovens para o duelo desta quinta-feira com o Astana.

O internacional português João Félix ficou de fora dos convocados, enquanto Renato Veiga e Pedro Neto integram a comitiva dos «blues».

O Chelsea defronta o Astana em Almaty, a partir das 15h30.