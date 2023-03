João Félix deixou o Benfica para rumar ao Atlético de Madrid no verão de 2019, mas admite que a saída da Luz foi difícil de digerir, embora esteja feliz com a decisão que tomou.

Numa entrevista aos meios de comunicação do Chelsea, onde lembrou as suas origens de Viseu e recordou a mudança do FC Porto para os encarnados, o internacional português explicou o que sentiu antes de rumar a Espanha.

«Foi uma decisão um pouco difícil. No início, teria preferido ficar, mas depois acho que fiz a escolha certa, porque precisava de evoluir e a mudança do Benfica para o Atlético foi boa para mim, para me tirar da minha zona de conforto. Não me arrependo, acho que foi bom para mim», disse o avançado luso.

Félix, que está emprestado ao Chelsea pelo Atlético, leva cinco jogos e um golo em Inglaterra.