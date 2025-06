Emprestado na segunda metade da temporada ao Milan, João Félix não vai estar com o Chelsea no Mundial de Clubes.

O internacional português, de resto, já perdeu o número 14 nos londrinos. O novo dono da camisola é o também luso Dário Essugo, ele que já foi apresentado oficialmente como reforço e vai estar na prova que decorre nos EUA.

Félix, de 25 anos, fez 21 jogos no Milan e apontou três golos. Antes, no Chelsea, marcou sete em 20 encontros. Contratado no último verão e apesar do vínculo até 2031, o ex-Benfica tem futuro incerto em Stamford Bridge.

Além de Félix, também Raheem Sterling, cedido ao Arsenal, está fora da lista dos «blues» para o Mundial de Clubes.