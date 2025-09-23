João Félix continua de “pé quente” na Arábia Saudita e foi, de acordo com os dados compilados pelo SofaScore, o português em maior destaque nos campeonatos internacionais, no último fim de semana.

Com dois golos e uma assistência na vitória do Al Nassr frente ao Al Riyadh [5-1], o internacional português alcançou a pontuação máxima, um redondo 10.

Logo a seguir surge o seu companheiro de equipa, Cristiano Ronaldo, que também bisou na última jornada da Liga saudita, ficando o pódio completo com o guarda-redes do Hamburgo, Daniel Fernandes, que fez um total de seis defesas na vitória sobre o Heidenheim [2-1] para a Bundesliga.

Com quatro representantes da Liga saudita, o top 10 do ranking dos portugueses a atuar no estrangeiro conta ainda, entre outros, com Francisco Conceição [Juventus] e Bruno Fernandes [Manchester United], que marcaram no último fim de semana.

