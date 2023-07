O jornalista italiano Fabrizio Romano divulgou esta terça-feira declarações de João Félix em que o internacional português deixa claro o seu desejo de jogar no Barcelona.

«Adorava jogar pelo Barça. O Barcelona foi sempre a minha primeira escolha e adorava jogar lá», começou por referir o internacional português, que tem estado integrado nos trabalhos do At. Madrid.

«Foi sempre o meu sonho desde criança. Se acontecer, será um sonho tornado realidade.»

Recorde-se que João Félix foi contrado pelo At. Madrid em 2019 por 126 milhões de euros, naquela que ainda é uma das cinco maiores transferências da história do futebol. Nos últimos quatro anos na capital espanhola não conseguiu afirmar-se e na segunda metade da última temporada foi cedido ao Chelsea, clube no qual também não foi feliz.

Já esta temporada foi integrado nos trabalhos do plantel de Diego Simeone, mas ficou sem o número 7, que foi entregue a Griezmann. Nos últimos dias tem estado a trabalhar à parte devido a fadiga muscular.

