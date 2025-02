João Félix estreou pelo Milan com um golo e uma vitória sobre a Roma na Taça de Itália.

Após o jogo, o avançado português reagiu ao primeiro jogo com a nova camisola. «Obrigado pela receção calorosa, San Siro», escreveu no Instagram.

Rafael Leão, que celebrou de forma efusiva o golo de Félix, também partilhou nas redes sociais o momento do festejo do golo do companheiro de Seleção: «Vamos por mais, meu puto.»